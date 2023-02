Toccafondi e Pagliazzi (IV-Azione) “Telecamere e fiducia nelle forze dell’ordine”

SESTO FIORENTINO – “Il tema sicurezza è un tema reale e molto concreto, come dimostrano a Sesto Fiorentino, l’aggressione domenica alle 13 di un edicolante che stava chiudendo il negozio, l’atto di vandalismo contro l’auto dei vigili, i furti in casa ma anche le intrusioni nei garage per rubare biciclette o le intimidazioni ripetute di […]

SESTO FIORENTINO – “Il tema sicurezza è un tema reale e molto concreto, come dimostrano a Sesto Fiorentino, l’aggressione domenica alle 13 di un edicolante che stava chiudendo il negozio, l’atto di vandalismo contro l’auto dei vigili, i furti in casa ma anche le intrusioni nei garage per rubare biciclette o le intimidazioni ripetute di un gruppo di ragazzini a danni di giovani”: è questo il pensiero di Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva-Azione a Sesto Fiorentino, e Leonardo Pagliazzi, coordinatore IV Sesto. “Chi parla di problema minimo, “percepito”, o poco significativo rispetto a reati più gravi, non comprende lo stato d’animo di chi subisce questi reati. – proseguono Toccafondi e Pagliazzi – Il tema però non si affronta con slogan e urla, proponendo di dare a tutti il porto d’armi e neppure con le ronde ma con forze di polizia e certezza della pena. Servono le telecamere e a sinistra se ne facciano una ragione, e servono più agenti delle forze dell’ordine, serve il nuovo commissariato e a livello nazionale servono norme che diano certezza della pena, perché è frustrante per un agente arrestare qualcuno e dopo due giorni trovarselo di nuovo libero e magari a commettere gli stessi reati”.