Toccafondi e Pagliazzi (IV) “La sicurezza non si affronta con slogan”

SESTO FIORENTINO – “Il tema sicurezza è un tema reale e molto concreto”: lo dicono Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva di Sesto Fiorentino, e Leonardo Pagliazzi, coordinatore IV Sesto. “Quest’anno – aggiungono – abbiamo assistito a un aumento impressionante di furti e in tante zone, ma anche a risse a colpi di bastoni e cocci di vetro con cinque partecipanti ricoverati al pronto soccorso di Careggi di cui uno grave o il giovanissimo che ferì un edicolante, le spaccate in negozi anche in pieno centro, gli scippi anche a giovanissimi mentre rientrano a scuola. Anche Sesto Fiorentino non è quindi più una “isola felice”.

“Chi parla di problema minimo, “percepito” o poco significativo rispetto a reati più gravi, non comprende lo stato d’animo di chi subisce questi reati. – dicono i due esponenti di IV – Il tema però non si affronta con slogan e urla, proponendo di dare a tutti il porto d’armi e neppure con le ronde ma con forze di polizia e certezza della pena. Servono telecamere e più agenti delle forze dell’ordine, serve il nuovo commissariato che speriamo ad ottobre sia operativo e a livello nazionale servono norme che diano certezza della pena, perché è frustrante per un agente arrestare qualcuno e dopo due giorni trovarselo di nuovo libero e magari a commettere gli stessi reati”.