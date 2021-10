Toccafondi (Italia Viva): “In consiglio con un solo mese di campagna elettorale. E se il Pd avesse avuto più coraggio…”

SESTO FIORENTINO – Iniziano ad arrivare i primi commenti ai risultati emersi dalle urne che vedono confermare il sindaco Lorenzo Falchi per un secondo mandato. Tra le prime reazioni quella di Gabriele Toccafondi, candidato sindaco di Italia viva. “Con 13 sezioni scrutiniate su 41 se il dato che ci dà intorno al 7% sarà confermato possiamo dire che siamo soddisfatti e che entriamo in consiglio. Tutto questo con solo un mese di campagna elettorale”.

“La percentuale ottenuta dalle liste – aggiunge Toccafondi – ci dice anche che c’era lo spazio per noi insieme al PD, la coalizione che ha sostenuto Giani alle regionali, di portare Falchi al ballottaggio se solo il Pd avesse avuto il coraggio. Sta di fatto che abbiamo fatto una battaglia politica contro una coalizione che tiene insieme chi cinque anni fa arrivò primo, secondo e terzo, con i Cinque Stelle che in certi momenti sembrava facessero il tifo per Falchi. Detto questo faccio i miei migliori auguri al riconfermato sindaco Falchi e ricordo che questo è il secondo mandato, quello in cui il sindaco può fare tutto quello che sente di dover fare per la città. Sesto ha bisogno di un sindaco che decida, che dica sì alle infrastrutture, sì al lavoro, che coglie le occasioni perché la città ha un bisogno enorme di essere governata, non solo amministrata”.

Sulla bassa affluenza Toccafondi ha aggiunto: “È un dato che riguarda tutta Italia, per quanto riguarda Sesto ho incontrato tante persone che mi hanno detto che non volevano votare Falchi ma che non sarebbero andati a votare perché erano rassegnate alla sua vittoria. Io penso che in una democrazia chi non va a votare ha sempre torto ma che il dato della bassa affluenza deve comunque allarmare soprattutto a Sesto dove c’è sempre stata una forte partecipazione”. Toccafondi ha inoltre confermato che se, come emerge dai primi dati, Italia viva otterrà il seggio, entrerà in consiglio comunale.

Valentina Tisi