Toccafondi (Italia Viva)”Il PD a distanza di pochi metri fa incontri pubblici sull’aeroporto e dice cose opposte”

SESTO FIORENTINO – “Il PD a distanza di pochi metri fa incontri pubblici sull’aeroporto e dice cose opposte: tra riformismo e populismo così arriviamo al masochismo” così Gabriele Toccafondi, parlamentare fiorentino e consigliere comunale di Italia Viva, sulla sua pagina Facebook.

“Firenze e Sesto sono confinanti, quasi la stessa cosa. Il PD governa sia a Firenze che a Sesto. Dal comune di Sesto al luogo nel quartiere 5, in cui nei prossimi giorni il Pd organizzerà un incontro dal titolo chiarissimo: “Nuova pista perché SI” e con oratore il sindaco di Firenze e della Città metropolitana, ci sono in linea d’aria meno di 1 km. – prosegue Toccafondi – Da una parte abbiamo Nardella che dice: ‘la presenza del PD al governo di Sesto può essere un elemento di distensione…’, dall’altra il neoeletto sindaco Falchi che dice: ‘sul NO all’aeroporto non faremo passi indietro, neppure per prendere la rincorsa…’ e mentre lo diceva era contornato dal vicesindaco del Pd e dal segretario del PD. Da una parte abbiamo il programma elettorale sia del presidente della regione Toscana che del comune di Firenze, in cui il PD è parte integrante, che dicono SI alla nuova pista di Peretola parallela all’autostrada, dall’altra il programma del comune di Sesto in cui la pista non si sposta e in cui si stabilisce che accanto all’autostrada è previsto il parco agricolo della piana. Programma scritto, sostenuto e difeso anche dal PD”.

“Il Partito Democratico decida da che parte stare! Basta due piedi in due staffe! O si è, sempre riformisti o si è sempre massimalisti e populisti. – conclude Toccafondi – Così, dicendo due cose opposte a distanza di pochi metri, sceglie di essere masochista”.