Toccafondi (IV) “Al Calamandrei piove E la Città metropolitana finanzia la costruzione di una nuova ‘scuola’ a Campi”

SESTO FIORENTINO – “Mentre all’istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino da oramai troppo tempo piove dentro le aule e in palestra, la Città metropolitana trova tante risorse per costruire a Campi Bisenzio una nuova ‘scuola’, che scuola non è. Bene investire sull’edilizia scolastica ma è urgente mettere in sicurezza gli istituti che già ci sono e non costruire plessi scolastici se poi non sono vere e proprie scuole autonome”. E’ quanto afferma in un nota il deputato di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“Il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Ernesto Pellecchia, il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e l’assessore Monica Roso hanno firmato oggi il protocollo d’intesa ‘Un nuovo Polo scolastico per la Piana’. – prosegue Toccafondi – Con questo accordo si vuole costruire una nuova scuola a Campi Bisenzio. Se le indiscrezioni sono vere, per realizzarla saranno spesi 17 milioni di euro. Sul senso che porta alla realizzazione di un immobile nuovo che chiamano “scuola” ma che non è una nuova scuola autonoma non voglio tornare. L’occasione, però, è utile per ribadire che altri istituti si trovano in difficoltà, come l’Istituto Calamandrei che a più riprese si allaga ogni volta che piove, costringendo a casa studenti e docenti”.