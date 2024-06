Toccafondi (IV): “Arrivano i tagli del governo agli enti locali”

SESTO FIORENTINO – “Con l’approvazione della Legge di bilancio (Legge di stabilità 2024), convertito definitivamente a fine febbraio, la maggioranza ed il Governo nazionale hanno gettato sopra gli enti locali un piombo che rischia di far sprofondare la spesa sociale, gli aiuti ai più deboli, l’assistenza a chi ha bisogno e alcuni comuni avranno problemi anche sulla parte investimenti specialmente quella coperta da mutui”: lo afferma in una nota il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi, che spiega: “La Legge di bilancio parla di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. 1,3mliardi di euro totali. Di questi ogni anno, 200 milioni sono a carico dei Comuni e 50 milioni a carico delle Province e delle Città Metropolitane, da ripartirsi in proporzione agli impegni di spesa corrente e tenuto conto delle risorse del Pnrr assegnate a ciascun ente”.

“Ovvero più hai progetti finanziati dal Pnrr, traducendo più sei stato bravo a progettare cose utili, più lo stato di taglia i contributi. Più sei efficiente più sei bastonato. Alla faccia del merito. – prosegue Toccafondi – Per quanto riguarda i Comuni, tale intervento si realizza attraverso corrispondenti riduzioni del Fondo di Solidarietà Comunale. Nella Regione Toscana i tagli incideranno nel quinquennio per circa ottanta milioni di euro, di cui circa 150.000 euro solo per il Comune di Sesto Fiorentino, 50.000 per Calenzano, 180.000 per Scandicci o quasi 100.000 per Campi. Per non parlare del milione che spetterebbe a Firenze e altrettanto alla Città Metropolitana. Dato ad essere tagliato sarà il fondo di solidarietà, questo presuppone che gli enti locali saranno costretti o a ridurre i servizi alla cittadinanza o ad aumentare le tasse”.