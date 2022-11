Toccafondi (IV-Azione): “Pd e Lega votano contro la nuova pista. I riformisti veri non si accodano ai no a prescindere”

SESTO FIORENTINO – “Il consiglio comunale di Sesto Fiorentino vota contro la nostra mozione e dice “no” allo sviluppo dell’aeroporto di Firenze. La maggioranza ha ribadito la sua “ferma contrarietà” anche ieri, ma se devo fare una previsione, penso che alla fine la pista si farà, il comune non firmerà ricorsi e le opere di “compensazione” come la tramvia, la rete delle piste ciclabili e il parco – magari vero non agricolo – si faranno”: questa la posizione di Gabriele Toccafondi, consigliere di Italia Viva-Azione. “Quello che non comprendiamo – prosegue Toccafondi – è come possa dirsi riformista una sinistra che non vede le opportunità della nuova pista e la conseguente chiusura dell’attuale. Opportunità non solo economiche riferite al possibile raddoppio di passeggeri, che a sinistra si continua a vedere come conseguenza negativo, ma anche vantaggi per nuovi posti di lavoro, occupazione, investimenti, oltre al fatto che 20.000 persone che abitano e lavorano nelle vicinanze dell’attuale pista, riuscirebbero finalmente a vivere tranquillamente. La sinistra sembra avere un totem: “no alla pista, qualsiasi nuova pista”, e non è riuscita a rispondere ad una domanda semplice: se siete contro la nuova pista, qualsiasi nuova pista, come pensate di risolvere il problema di 20.000 persone che vivono e lavorano nelle vicinanze dell’attuale? Se a sinistra della sinistra siamo abituati a sentire i “no a prescindere” questo atteggiamento non me lo aspettavo da Pd e Lega. I loro programmi nazionali, regionali, dell’area metropolitana e di Firenze parlano di infrastrutture e della necessità della nuova pista, a Sesto votano “no”…”. “Noi di Italia Viva-Azione – conclude Toccafondi – non cambiamo idea, stiamo lontano da populisti e sovranisti, e con orgoglio ribadiamo che l’unica strada per aiutare l’Italia è quella del riformismo, utilizzando buonsenso e ragionevolezza, cercando soluzioni non semplici a problemi complessi e cogliendo opportunità ed occasioni, come quella dello sviluppo dell’aeroporto di Firenze”.