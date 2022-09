Toccafondi (IV-Azione): “Scritte sul nuovo liceo Agnoletti. Chi le ha fatte non conosce né la storia, né il senso della scuola”

SESTO FIORENTINO – “Le scritte apparse poche ore fa sul nuovo liceo Agnoletti, inneggianti la marcia fascista su Roma, sono la dimostrazione di quanto bisogno ci sia di scuola, educazione, conoscenza della storia e senso critico”: a parlare così è Gabriele Toccafondi, candidato nel collegio uninominale Firenze-Provincia per IV-Azione. “Chi ha fatto questo non riconosce […]

SESTO FIORENTINO – “Le scritte apparse poche ore fa sul nuovo liceo Agnoletti, inneggianti la marcia fascista su Roma, sono la dimostrazione di quanto bisogno ci sia di scuola, educazione, conoscenza della storia e senso critico”: a parlare così è Gabriele Toccafondi, candidato nel collegio uninominale Firenze-Provincia per IV-Azione. “Chi ha fatto questo non riconosce il senso del percorso scolastico, non conosce la storia che a scuola si studia, ha perso il senso dell’educazione e non ha imparato ad utilizzare la ragione e il senso critico. Sono sicuro che le forze dell’ordine aiutate dalle tante telecamere che l’amministrazione ha installato, porteranno ad individuare chi ha fatto questo scempio. Spero che il tribunale e i giudici chiedano ai colpevoli non solo di pagare una multa, ma li obblighino ad un percorso educativo, che inizi con la rimozione delle scritte e prosegua con un impegno di volontariato, altro modo per conoscere, imparare, usare la ragione”.