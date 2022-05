Toccafondi (IV): “Bene la nuova pista, bene il patto fra sindaci e Regione, adesso patti chiari”

FIRENZE – “L’aeroporto di Peretola con la nuova pista è collegato ai progetti di nuove tramvie, di sviluppo del treno, della realizzazione del nuovo parco della piana, del rilancio degli investimenti sui musei come quello Ginori. Un comune non può decidere da solo cosa prendere e cosa invece lasciare: infrastrutture, rilancio del turismo, progetti di […]

FIRENZE – “L’aeroporto di Peretola con la nuova pista è collegato ai progetti di nuove tramvie, di sviluppo del treno, della realizzazione del nuovo parco della piana, del rilancio degli investimenti sui musei come quello Ginori. Un comune non può decidere da solo cosa prendere e cosa invece lasciare: infrastrutture, rilancio del turismo, progetti di mitigazione, trasporti locali, sono tutti progetti tra loro collegati”: si è espresso così stamattina il deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, ai microfoni di Lady Radio al Gr del mattino. “Chi pensa di poter dire di sì a una nuova scuola o ad avere milioni per un museo o alla tramvia sotto casa e dire no alla nuova pista sbaglia di grosso. Bene ha fatto il presidente della Regione, Eugenio Giani, a metterlo in chiaro. Il Pd, tutto il Pd dalla Regione ai Comuni e in particolare quelli della Piana, sia coerente, riformista e remi dalla stessa parte ad ogni livello territoriale”.