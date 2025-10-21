Toccafondi (IV) “C’è spazio per una parte riformista”

SESTO FIORENTINO – “C’è un percorso e possibilità per chi vuole costruire un’area di centro moderato dentro la colazione di centrosinistra anche a Sesto Fiorentino. Questo dice il risultato elettorale delle regionali e questo confermano i numeri di Casa Riformista a Sesto Fiorentino: 1834 voti e quasi il 10%.”. Lo afferma il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Uno in una coalizione si può sentire più o meno a proprio agio, – dice Toccafondi – ma la strada è questa, anche perché le leggi elettorali portano a stare in coalizione. Dopo i risultati delle regionali, le prossime ed imminenti scadenze elettorali vedranno lo stesso schema, e nella coalizione di centrosinistra c’è una parte che guarda a sinistra e una più moderata e riformista”. Nella sua analisi politica, Toccafondi aggiunge che “a Sesto mi sembra che l’area che guarda a sinistra sia ampiamente rappresentata, con ottimi risultati, con partiti e con personale politico riconoscibile e riconosciuto. Nella parte riformista e moderata invece c’è spazio come dimostra il primo risultato di Casa Riformista. Il Pd deciderà cosa fare, di sicuro se resta ad inseguire la sinistra, come fa da anni, continuerà a perdere voti perché alla fine la gente vota l’originale. Spero che nel Pd si apra una discussione e che si apra un confronto con le forze riformiste e moderate, altrimenti presumo che proseguirà l’emorragia di voti e continueremo a leggere comunicati e post sui social, dove qualcuno esulta per una vittoria di qualcun’altro”.