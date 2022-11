Toccafondi (IV): “Dalla sinistra ecologista ci aspettavamo qualcos’altro per Natale” 

SESTO FIORENTINO – “Dalla sinistra della sinistra e pure ecologista, mi aspettavo molto di più per Natale, invece arriva un gigantesco albero di plastica, posato su enormi ed antiestetici pilastri di cemento. Per di più con luci a pagamento, ovvero se vuoi le luci inserisci un euro…”: non usa certo mezze parole Gabriele Toccafondi, capo […]

SESTO FIORENTINO – “Dalla sinistra della sinistra e pure ecologista, mi aspettavo molto di più per Natale, invece arriva un gigantesco albero di plastica, posato su enormi ed antiestetici pilastri di cemento. Per di più con luci a pagamento, ovvero se vuoi le luci inserisci un euro…”: non usa certo mezze parole Gabriele Toccafondi, capo gruppo di Azione-Italia Viva a Sesto Fiorentino, e poi aggiunge: “Capisco che c’è crisi ma tra quell’albero di plastica, decisamente poco piacevole, la base con pilastri di cemento, decisamente brutta, la cassetta del gettone per far accendere le luci, decisamente fuori luogo, l’assenza di cartelli e spiegazioni, era meglio fare altro e farlo diversamente. Quanto al vero senso del Natale, questa era l’occasione per mettere un bel presepe in piazza del comune. Ci penserà come sempre la Chiesa di San Martino e forse meglio così, se ci avesse pensato il comune potevano mettere la stella cometa a pagamento con gettone”.