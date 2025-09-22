Toccafondi (IV) “Degrado e incuria senza sosta”

SESTO FIORENTINO – “Degrado ed incuria proseguono senza sosta”: ad affermarlo è il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Dall’abbandono costante di rifiuti soprattutto nel cosiddetto Parco della piana e all’interno del Polo universitario, – dice Toccafondi – ai cestini pieni all’inverosimile, dalle scritte sui muri al degrado nel quale è lasciato il monumento ai caduti di Nassiriya, fino al caso di via Pertini nella zona industriale con sei furgoni andati a fuoco ad inizio agosto ed ancora lì. Sembra quasi che ci sia rassegnazione per lo stato delle cose, come se fossero inevitabili se non ‘normali’, nel senso che non ci si può fare più di tanto. Penso invece che sia dovere dei cittadini denunciare e dovere delle forze dell’ordine ed in particolare della polizia municipale, intervenire. All’amministrazione comunale invece è da chiedere un costante intervento, anche richiamando chi si occupa di alcuni servizi, per un intervento immediato per cancellare le scritte sui muri, pulire i cestini stracolmi, ritirare gli abbandoni dei rifiuti e vigilare con fototrappole e telecamere fino ad occuparsi di sei furgoni bruciati che stazionano al margine di una strada trafficata da settimane”.