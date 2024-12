Toccafondi (IV) “I cantieri Asl e piscina sono fermi”

SESTO FIORENTINO – Cantieri Pnrr che sembrano fermi e che dovranno essere teminati entro il 2026: si tratta della Casa della Salute di viale Ariosto e della piscina comunale di via Rimaggio. La preoccupazione è del consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Due cantieri aperti ma due cantieri che sembrano fermi ed immobili da mesi. – dice Toccafondi – Uno, quello della Asl, anche inaugurato in pompa magna con tanto di fasce tricolori e flash dei fotografi. Intanto mancano 24 mesi alla fine del 2026 e se le opere non saranno inaugurate e funzionanti i fondi, almeno quelli messi a disposizione con il Pnrr, rischiano di essere richiesti indietro o non dati”.

“Ricordo che la nuova piscina ha un costo di 7,750 milioni di euro – prosegue Toccafondi – e la nuova Casa della salute oltre 12 milioni di euro, in parte finanziati proprio con il Pnrr. Opere che servono, come la Casa della Salute, opere che per me servono meno, come la piscina, ma che adesso che hanno ricevuto i fondi devono essere portate a termine. Necessario quindi che chi di dovere ci dica cosa stia accadendo”.