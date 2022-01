Toccafondi (IV) “Il Liceo Agnoletti è l’esempio di edilizia scolastica da seguire”

SESTO FIORENTINO – “Il nuovo liceo Agnoletti è la più bella, moderna e funzionale scuola superiore d’Italia”. E’ quanto ha affermato stamani durante l’inaugurazione del Liceo Agnoletti il deputato e il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Tante sono le necessità sull’edilizia scolastica e tante le risorse che, con il governo Draghi tramite il Pnrr, sono a disposizione per questo. – ha detto Toccafondi – Il ‘modello Agnoletti’ sia l’esempio che si può fare presto e bene”.

“L’accordo di programma per la costruzione della nuova scuola è del giugno 2017. – ha detto Toccafondi – La scuola è stata consegnata nel dicembre 2021. Quattro anni e mezzo, con un lockdown e una pandemia in mezzo. Non voglio parlare di un record semmai di un esempio che dimostra che è possibile investire e realizzare in tempi certi in edilizia scolastica. Dobbiamo prendere ad esempio questo percorso anche per cambiare mentalità, in un periodo in cui fa notizia ciò che non funziona, mentre esempi positivi ci sono. Fare presto e bene ovunque perché si tratta dei luoghi in cui cresceranno e diventeranno adulti i nostri ragazzi, per questo vorrei si parlasse e con orgoglio di ‘modello Agnoletti’”.