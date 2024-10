Toccafondi (IV) “Il nuovo Commissariato è pronto, attendiamo l’inaugurazione”

SESTO FIORENTINO . “Finalmente ci siamo, il nuovo Commissariato di Polizia a Sesto è pronto, manca solo la data per l’apertura. La risposta ad una mia interrogazione da parte del comune e di Alia, proprietaria della palazzina di piazza Savonarola, certifica che i lavori sono finiti ed è in arrivo la firma della locazione, quindi […]

SESTO FIORENTINO . “Finalmente ci siamo, il nuovo Commissariato di Polizia a Sesto è pronto, manca solo la data per l’apertura. La risposta ad una mia interrogazione da parte del comune e di Alia, proprietaria della palazzina di piazza Savonarola, certifica che i lavori sono finiti ed è in arrivo la firma della locazione, quindi il nuovo commissariato è pronto”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“Dopo anni in cui ho fatto incontri, richieste, interrogazioni, finalmente il nuovo commissariato è pronto. – prosegue Toccafondi – Fondamentale è stata la volontà di Consiag ed Alia e una sinergia tra Italia viva e la maggioranza che governa Sesto. Questa “strana” collaborazione per me non è mai stata così strana perché su alcuni grandi temi che riguardano la comunità non si può che remare dalla stessa parte. La sicurezza è infatti un tema drammaticamente reale ed urgente e si affronta non con slogan o urlando ma con forze dell’ordine, certezza della pena e un commissariato efficiente aiuta tanto in questo senso. Adesso attendiamo l’inaugurazione e auspico che il governo faccia arrivare l’organico che serve per un territorio molto vasto”.