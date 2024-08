Toccafondi (IV) “Incuria, degrado e maleducazione: così non possono essere tollerate”

SESTO FIORENTINO – “Un livello di degrado e maleducazione del genere non può essere tollerata”. Lo afferma il capo gruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “In queste settimane mi sono arrivate foto da vari cittadini – prosegue Toccafondi – che dimostrano una situazione che ha bisogno di una presa di posizione. Situazioni che sono documentate anche da […]

SESTO FIORENTINO – “Un livello di degrado e maleducazione del genere non può essere tollerata”. Lo afferma il capo gruppo di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “In queste settimane mi sono arrivate foto da vari cittadini – prosegue Toccafondi – che dimostrano una situazione che ha bisogno di una presa di posizione. Situazioni che sono documentate anche da siti internet e pagine social che parlano di Sesto”. La situazione che emerge dalle segnalazioni, spiega il capo gruppo di IV, è quella di incuria e poca attenzione alla pulizia delle aree verdi. “Cestini stracolmi anche con sacchi della nettezza che evidentemente qualcuno che non paga la Tari, lascia ovunque. – dice Toccafondii – Giochi spaccati nei giardini comunali, rifiuti ingombranti lasciati su prati o ai bordi delle piste ciclabili, addirittura un cestino gettato in un torrente al Parco dell’Oliveta”.

La soluzione, spiega Toccafondi, è legata ai controlli e all’utilizzo della videosorveglianza. “Controlli, utilizzo del sistema di videosorveglianza e multe della polizia municipale, possibilità per chi viene individuato di obbligo a ripulire o pagare i danni, sperando che capisca il danno fatto. Sono aspetti che dobbiamo chiedere con convinzione, altrimenti rimane la solita lamentela ma non cambierà mai niente e soprattutto questi episodi non faranno che aumentare”.