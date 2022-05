Toccafondi (IV) “interrogazione sul futuro del progetto area Ginori per valorizzare il Museo”

SESTO FIORENTINO – “Possibile realizzare un intervento di nuova edificazione di 10.000 mq con una destinazione prevalentemente commerciale e valorizzare nella stessa area un museo della ceramica sul quale lo stato per ora è intervenuto con un investimento di quasi 6,5 milioni di euro? Possibile non trovare una soluzione che valorizzi il museo, come giustamente […]

SESTO FIORENTINO – “Possibile realizzare un intervento di nuova edificazione di 10.000 mq con una destinazione prevalentemente commerciale e valorizzare nella stessa area un museo della ceramica sul quale lo stato per ora è intervenuto con un investimento di quasi 6,5 milioni di euro? Possibile non trovare una soluzione che valorizzi il museo, come giustamente chiedono anche i cittadini della zona?”: a parlare così è Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva a Sesto Fiorentino. “Con una interrogazione urgente, che avrà risposta al termine del prossimo consiglio comunale, chiediamo all’amministrazione di Sesto: “se è intenzione, ed è nelle possibilità, dell’amministrazione comunale rivedere il progetto residenziale e commerciale dell’area Ginori al fine di tutelare e valorizzare il nuovo museo della Porcellana. Se tale possibilità e’ stata proposta, o verrà proposta, dall’amministrazione comunale. Il Museo delle Porcellane della Richard Ginori è una raccolta di porcellane tra le più complete esistenti in Italia e in Europa e il valore delle opere conservate è inestimabile”.

“Il governo ha già stanziato quasi 2 milioni di euro per restaurare il Museo, – dice Toccafondi – che diventeranno 5,5 milioni di euro a breve. In precedenza il Ministero aveva acquistato per 700mila euro il museo e la collezione, inoltre annualmente e dal 2019 comune di sesto fiorentino, ministero e regione Toscana stanziano per il funzionamento della fondazione, circa 300mila euro. Complessivamente un investimento pubblico tra i più rilevanti, nel territorio sestese, segno della estrema importanza del Museo Ginori. L’area sarà però oggetto anche di un consistente e rilevante intervento edilizio che verrà realizzato intorno all’attuale sede museale, con il forte rischio di affiancare lo stabile oggetto di un importante investimento pubblico, con un supermercato sul lato destro e la realizzare di un centro di edilizia residenziale sul lato sinistro. Speriamo che l’amministrazione ci possa comunicare positive novità rispetto alla valorizzazione del Museo sul quale lo stato tanto sta investendo”.