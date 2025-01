Toccafondi (IV) “L’area del Parco Isola Nord abbandonata”

SESTO FIORENTINO – Rifiuti abbandonati e l’area verde del Parco Isola Nord che doveva essere utilizzata tutto l’anno, diventata una giungla: la segnalazione arriva dal consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Una serie di segnalazioni riguarda un’area che doveva essere vivibile tutto l’anno, attrezzata per gite e picnic. – spiega Toccafondi – Era il 2012, quando fu presentato il parco Isola Nord, uno dei due parchi realizzati da Cavet nell’area delle ex-cave. Dopo una dozzina di anni la situazione è di devastazione di tutti i gazebo, tavolini, panchine, impianto di illuminazioni. E’ una discarica a cielo aperto e con vegetazione che non sembra mai essere stata gestita”.

A segnalare l’attuale situazione di quella zona alcuni cittadini rispondendo all’invito rivolto dal consigliere Toccafondi di inviare “segnalazioni e foto delle cose da migliorare a Sesto. Molte riguardano il degrado e la pulizia e noi per com’è possibile le giriamo agli organi competenti per trovare soluzioni che non sempre sono semplici. Chiunque può mandare una mail con segnalazioni a gabriele.toccafondi@comune.sesto-fiorentino.fi.it“.

L’area verde di Isola Nord doveva essere un punto ricreativo, vivibile tutto l’anno, ma le cose sono andate diversamente. “Chi doveva mantenere il parco? Cavet o il Comune? Cosa non ha funzionato? Cosa se ne vuole fare dell’area? – si chiede Toccafondi – Sono stati spesi tanti soldi dei contribuenti italiani per realizzare quelle aree e magari è una delle opere chieste direttamente dal comune come opere di “compensazione” per il sottoattraversamento Tav. Noi attendiamo risposte così come i cittadini di Sesto”.