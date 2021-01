Toccafondi (IV) “Le Officine di Osmannoro sono un vanto, il Governo si faccia sentire”

SESTO FIORENTINO – “Le Officine di Osmannoro sono un vanto, il governo si faccia sentire. Non permetto la svendita di un patrimonio” ad affermarlo è Gabriele Toccafondi deputato di Italia Viva che proprio sull’argomento ha presentato una nuova interrogazione. “Dopo l’allarme lanciato dai sindacati, – precisa Toccafondi – ho appena presentato una nuova interrogazione al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla situazione che riguarda il polo manutentivo ferroviario dell’Osmannoro”.

“Nel 2018 il ministro dei trasporti, rispondendo alla mia interrogazione, annunciava investimenti, assunzioni, una nuova classe dirigente e 15 milioni di risorse. – continua Toccafondi – In due anni è avvenuto tutto il contrario. Non sono arrivati né investimenti, né dirigenti in più. Dei 220 dipendenti presenti nel 2018 ne sono rimasti solo 156 (-30%) ed è invece raddoppiata la presenza di lavoratori di ditte private in supporto (da 50 a 100). Le Officine di Osmannoro sono un vanto sia per le strutture all’avanguardia sia per il personale altamente qualificato. Il Governo si faccia sentire. Non permetto che si svenda un patrimonio non solo di Firenze ma della Toscana”.