Toccafondi (IV) “L’unica strada per uscire dal Covid, sono i vaccini”

SESTO FIORENTINO – “L’unica strada per uscire dal covid sono i vaccini. La classe politica italiana sia chiara e netta sul punto. Blocchi del traffico e dei servizi pubblici e manifestazioni violente sono inaccettabili”. Ad affermarlo, durante la trasmissione “Rassegna stampa” su Italia 7, è il candidato sindaco di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“Dopo 7000 decessi solo in Toscana, 130.000 in Italia, dopo che il 90% di chi è ricoverato in terapia intensiva in questi mesi non è vaccinato,- prosegue Toccafondi – dopo che tutti hanno da mesi la possibilità di vaccinarsi ovunque e gratuitamente, dobbiamo assistere a manifestazioni violente, non autorizzate, che cercano di bloccare i servizi pubblici? Dobbiamo vedere violenti parlare di “libertà” offendendo, inseguendo e aggredendo medici, giornalisti, politici? Basta. Le istruzioni, la classe politica e i partiti siano netti e chiari perché solo con la vaccinazione usciamo da questa situazione”.