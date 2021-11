Toccafondi (IV) “Museo Ginori: dopo la nomina di presidente e direttore tutto è fermo”

SESTO FIORENTINO – Dopo il clamore per il passaggio del Museo Ginori allo Stato tutto sembra essere fermo. Gabriele Toccafondi di Italia Viva sottolinea che “nonostante l’atto costitutivo del Museo Ginori, le nomine dii presidente e direttore, l’unica cosa che cresce attorno è l’erba”. E incita l’amministrazione comuneale a non stare “zitti e buoni”, ma […]

SESTO FIORENTINO – Dopo il clamore per il passaggio del Museo Ginori allo Stato tutto sembra essere fermo. Gabriele Toccafondi di Italia Viva sottolinea che “nonostante l’atto costitutivo del Museo Ginori, le nomine dii presidente e direttore, l’unica cosa che cresce attorno è l’erba”. E incita l’amministrazione comuneale a non stare “zitti e buoni”, ma a “darsi da fare”.

“Quattro anni dopo l’acquisto da parte del Mibact dell’edificio e della collezione, 3 anni dopo l’atto costitutivo, 1 anno dopo la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente, dei revisori dei conti, del direttore, adesso arriveranno tre dipendenti – spiega Toccafondi che ha presentato sull’argomento numerose interrogazioni al Ministero -l’unica cosa che corre e che cresce è l’erba, i rovi, la giungla che troviamo intorno al museo. Il Mibac e i suoi uffici territoriali si muovano! Il Museo dopo una lunga epopea sia finalmente operativo. È un anno, infatti, che sono a disposizione locali e risorse (400mila euro). Mi aspetto nelle prossime settimane l’annuncio di una mostra per gennaio allaBiblioteca Ragionieri, sede “provvisoria” del museo, con biglietto di ingresso e pubblicità per far arrivare turisti” continua il deputato e consigliere comunale.

“Il comune non si nasconda sempre, stando “zitto e buono”. Le cose da sole non vanno avanti, non si velocizzano. Qualcuno ancora crede che ad aprile 2022 i lavori siano conclusi? Forse il 1° di aprile!” conclude Toccafondi.

“Per tutta operazione governo e ministero continua a dire di aver previsto 6 milioni di euro compreso l’acquisto – prosegue Toccafondi –

A me preoccupa la risposta alla interrogazione perchè sono stati erogati ed eseguiti lavori per 86mila euro. Non si vedono i lavori sia in viale Pratese che alla Biblioteca. E’ tutto fermo. Non si vive di rendita e bisogna farsi sentire. Qualcuno ancora crede che ad aprile 2022 i lavori siano conclusi? Forse il 1° di aprile!”.

“Diamo per scontato – conclude Toccafondi – che direttore e presidente sono sicuro che abbiano lavorato per costruire una mostra temporanea alla biblioteca altrimenti perchè hanno chiesto di avere dei locali alla biblioteca così la Fondazione si finanzia”.