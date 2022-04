Toccafondi (IV) “Per il Museo la Sinistra si lamenti con il PD alleato di maggioranza”

SESTO FIORENTINO – Dopo il botta e risposta tra Italia Viva e Sinistra Italiana Sesto Fiorentino, ecco di nuovo Toccafondi consigliere di Italia Viva ad intervenire. “La sinistra della sinistra alle ultime elezioni di Sesto Fiorentino – si legge in una nota del consigliere di IV Gabriele Tosccafondi – ha deciso di stare insieme al PD. Sul museo Ginori difficile dire che se non succede niente dopo due anni, la colpa è di Italia Viva. Sinistra Italiana siede in giunta con il PD, lo stesso partito di Franceschini, Ministro dei beni culturali. Il comune di Sesto è socio, proprio insieme al ministero, della fondazione del museo Ginori, così due anni fa è stato scelto il presidente e il cda della Fondazione; successivamente, dopo bando pubblico, è stato scelto il direttore del museo e poco fa sono giunti anche i primi dipendenti. Sono due anni che il cda è in carica, il Museo è operativo, hanno un finanziamento di 2 milioni del governo per iniziare i lavori e risorse annuali pari a 300.000 euro per la gestione ordinaria. Ma tutto è fermo. Ed è colpa di Italia Viva? Consiglio a Sinistra Italiana, partito del sindaco, di girarsi alla loro destra e lamentarsi con il loro alleato di maggioranza”.