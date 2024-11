Toccafondi (IV) “Polo scientifico: pochi mezzi pubblici per raggiungerlo”

SESTO FIORENTINO – “A Sesto c’è un Polo universitario e scolastico con migliaia di ragazzi e docenti ma per arrivarci i mezzi pubblici sono quasi inesistenti e le strade sono solo due e una, la più trafficata, con un incrocio pericoloso”. Lo afferma, in una nota il consigliere di Italia Viva Gabriele Toccafondi. “Va bene la tranvia che arriverà chissà quando, – prosegue Toccafondi – ma va messo in sicurezza subito l’incrocio tra via dell’Osmannoro e via delle Idee. Quell’incrocio è la principale direttiva di entrata ed uscita di auto e motorini e gli incidenti sono segno che occorre trovare una soluzione alternativa come una rotonda. Finalmente e dopo decenni anche Sesto Fiorentino si è accorta che esiste un Polo universitario, tanti sono i progetti di “ricucitura” tra la città e la cittadella universitaria, sia urbanistici che culturali. Adesso di questa esistenza e dell’importanza di integrazione se ne rendano conto anche città metropolitana e regione. La tranvia arriverà tra anni e comunque non risolverà il problema viabilità, allora ci aspettiamo impegno e soluzioni immediate, perché quell’incrocio è pericoloso”.