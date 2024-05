Toccafondi (IV) “Raccolta della plastica, Alia non riesce a comunicare”

SESTO FIORENTINO – Scarsa comunicazione per quanto riguarda la raccolta porta a porta durante la festa del 1 maggio. E’il consigliere comunale di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, a puntare l’attenzione su questo aspetto. “Mercoledì a Sesto raccolgono la plastica. – spiega il consigliere Toccafondi – Mercoledì 1 maggio non hanno raccolto la plastica. Eppure il […]

SESTO FIORENTINO – Scarsa comunicazione per quanto riguarda la raccolta porta a porta durante la festa del 1 maggio. E’il consigliere comunale di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, a puntare l’attenzione su questo aspetto. “Mercoledì a Sesto raccolgono la plastica. – spiega il consigliere Toccafondi – Mercoledì 1 maggio non hanno raccolto la plastica. Eppure il servizio del ritiro è tra quelli essenziali ma la cosa più grave è che il comune e Alia non hanno comunicano niente o almeno i cittadini non hanno sentito niente. Dopo due giorni la plastica è sempre fuori, sui marciapiedi e nessuno dice niente”.

Una questione, prosegue il consigliere di IV, che dimostra la carenza di programmazione. “Qua si parla di Multiutility, quotazione in borsa, impianti, ma la cosa grave è che non si riesce neppure a programmare come ritirare o non ci si ricorda neppure di comunicare ai cittadini. – dice Toccafondi – A sinistra sono preoccupati a raccogliere le firme per i referendum e a fare comizi dove qualche sindaco si dimentica pure che qualche sindacato la pensa diversamente. A noi basterebbe che chi governa i territori lo facesse ricordando i cittadini”.