Toccafondi (IV) “Sviluppo del Polo, ma preoccupazione per il taglio ministeriale in Legge di bilancio”

SESTO FIORENTINO – “Approvata in consiglio una mozione presentata da Italia Viva che ha come scopo lo sviluppo, la crescita ed il miglioramento dei percorsi universitari legati all’ateneo fiorentino ed inevitabilmente al Polo universitario di Sesto Fiorentino, per decenni abbandonato a se’ stesso e che da alcuni anni è diventato finalmente territorio di sviluppo ed investimento come la futura e, speriamo prossima, nuova sede della scuola di agraria. Così come fondamentale sarà l’area fiorentina dell’ex Meccanotessile nei pressi di Piazza Dalmazia, per lo sviluppo di scuole come quella di Ingegneria”. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi.

“Un percorso – spiega Toccafondi – ed un periodo di novità, sviluppo, servizi per studenti e docenti che non può che essere apprezzato perché rappresenta una visione di futuro sia dell’Ateneo fiorentino che dei territori con forte collaborazione tra istituzioni. Unica nota dolente è rappresentata dal taglio economico del fondo di finanziamento ordinario presente nella Legge di Bilancio che per Firenze significherebbe un taglio del 7,5% e come è facile comprendere al taglio del fondo ministeriale rischia di corrispondere un aumento delle tasse universitarie e quindi una nuova spesa per le famiglie”.