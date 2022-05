Toccafondi (IV): “Tari aumenta del 10%, quasi 1 milione”

SESTO FIORENTINO – “A marzo, nel bilancio di previsione, la Tari del comune di Sesto Fiorentino era pari a 10.950.000, oggi il costo sale a 11.922.000 euro (+10%, quasi 1 milione), poi calcolando varie detrazioni la cifra arriva a 11.679.000. In questi giorni ai sestesi è arrivato il bollettino Tari, a breve ne arriverà uno nuovo con gli aumenti”. Questo quanto dichiarato da Gabriele Toccafondi, consigliere comunale di Italia Viva a Sesto Fiorentino, oggi durante il consiglio comunale che prevede approvazione Pef su Tari e variazione di bilancio. I bollettini con il conguaglio, informa il Comune di Sesto Fiorentino, arriveranno a fine anno, a dicembre. Domani 31 maggio, invece scade la prima rata della Tari e la seconda scade il 30 settembre.

“Tutto questo accade in un comune che vanta una raccolta differenziata pari all’85%, con Alia, che oggi propone il Pef con gli aumenti, che a febbraio si vantava del balzo in un anno del +8,3% sottolinenando che la produzione dei rifiuti indifferenziati era diminuita del 32% con il porta a porta. Un paradosso, dopo uno sforzo dei sestesi, con plauso anche del gestore, arrivano le decisioni prese dai comuni di ATO Centro ovvero delle provincie di Firenze, Prato e Pistoia, che non premiano affatto chi ricicla.

Quanto sta accadendo ci dimostra anche che senza impianti non c’è percentuale di riciclo, recupero, economia circolare che tenga. In regione e soprattutto nell’Ato centro non ci sono impianti necessari e sufficienti, sia il termovalorizzatore, che serve in un’area di oltre 1 milione di abitanti e che altrove produce anche energia, sia impianti di trattamento di vetro, metallo, carta e soprattutto organico. Senza impianti, incentivi e un mercato che possa richiedere questi beni può anche arrivare al 100% il rifiuto riciclato, ma non rivolveremo il problema.

Servono riformisti, politici che abbiano il coraggio di dire che gli impianti sono fondamentali”.