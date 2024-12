Toccafondi (IV) “Un’avventura raggiungere il centro di riabilitazione Asl”

SESTO FIORENTINO – Un’avventura, così il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi definisce il percorso per raggiungere il centro di riabilitazione della Asl di via della Querciola per le condizioni in cui si trova la strada piena di avvallamenti e poco praticabile. “Un centro di riabilitazione della Asl che per arrivarci devi saltare da […]

SESTO FIORENTINO – Un’avventura, così il consigliere comunale di Italia Viva Gabriele Toccafondi definisce il percorso per raggiungere il centro di riabilitazione della Asl di via della Querciola per le condizioni in cui si trova la strada piena di avvallamenti e poco praticabile.

“Un centro di riabilitazione della Asl che per arrivarci devi saltare da una buca ad un’altra. – dice Toccafondi – Sembra un una storia assurda, un racconto di pura fantasia ed invece è realtà. A Sesto in via della Querciola. Da una risposta ad una interrogazione la vice sindaca di Sesto sottolinea che di proprietà del comune è il marciapiede e che sarà rifatto prestissimo, ma un marciapiede che con quella strada interna e quel parcheggio che porta al Centro di riabilitazione non ha niente a che fare. Poi spiega che spetta alla Asl ma anche questa niente sembra poter fare perché spetta al condominio”.

Un problema che sembrerebbe non avere soluzione.

“Mi chiedo – prosegue Toccafondi – ma come è possibile che la Asl non abbia previsto, se è in affitto, un contratto con clausole di manutenzione ben chiare e precise? Quella strada interna che porta solo alla Asl possibile che non sia di pertinenza di chi occupa quello stabile? E comunque, possibile che vista la situazione comune, Asl, chiunque non sia intervenuta invece di indicare che ‘spetta a qualcun’altro’? Decine e decine di persone ogni giorno devono fare quei pochi metri che a moltissimi di loro e delle loro famiglie sembrano chilometri, così come sembrano chilometri quelli che separano la situazione assurda per arrivare ad un centro di riabilitazione e chi se ne dovrebbe occupare”.