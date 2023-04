Toccafondi (IV): “Vengono a Campi per un’iniziativa di Forza Italia e attaccanno il Terzo Polo. Gli elettori ne prenderanno atto…”

CAMPI BISENZIO – Tanti i temi trattati questa mattina a Campi Bisenzio in occasione dell’iniziativa di Forza Italia. Temi e argomenti che hanno provocato la reazione di Gabriele Toccafondi (Italia Viva): “Sei mesi fa a Campi Bisenzio 1.800 persone hanno votato il Terzo Polo e ci hanno permesso di raggiungere l’8%. In queste elezioni amministrative […]

CAMPI BISENZIO – Tanti i temi trattati questa mattina a Campi Bisenzio in occasione dell’iniziativa di Forza Italia. Temi e argomenti che hanno provocato la reazione di Gabriele Toccafondi (Italia Viva): “Sei mesi fa a Campi Bisenzio 1.800 persone hanno votato il Terzo Polo e ci hanno permesso di raggiungere l’8%. In queste elezioni amministrative non siamo rappresentati con il nostro simbolo, in un confronto elettorale che sembra molto civico, con i partiti divisi e quasi nascosti. Con iscritti e simpatizzanti stiamo ascoltando e leggendo i programmi e le idee che propongono alcuni candidati. Oggi a sostenere il candidato civico di una parte del centro-destra sono venuti due importanti dirigenti nazionali di Forza Italia. Non hanno trovato niente di meglio che attaccare il Terzo Polo e in particolare Matteo Renzi. Ne prendiamo atto e, penso, ne prenderanno atto anche gli elettori del Terzo Polo”.