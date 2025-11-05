Tomasi “ha scelto”, andrà in Regione: “Le “battaglie” di questi anni non si fermano, all’opposizione anche per la mia città”

PISTOIA – Per ufficializzare la decisione presa, Alessandro Tomasi ha scelto la sua città, Pistoia. Città che lascerà, dalla guida come sindaco, per approdare in Consiglio regionale all’opposizione dopo essere stato candidato presidente per il centrodestra alle ultime elezioni regionali. Il ruolo, infatti, essendo incompatibile con quello di primo cittadino, lo porterà alla decadenza da sindaco a fine mese. Sarà Anna Maria Celesti, vicesindaco, a svolgere le funzioni del primo cittadino sindaco fino alle prossime elezioni comunali, nel 2026. Tomasi, nell’annunciare la sua decisione, ha voluto ricordare il momento in cui è entrato in Comune per la prima volta con la fascia tricolore. “Me lo ricordo come uno dei più belli della mia vita. Da lì in poi ho varcato quel portone ogni giorno con lo stesso sentimento, profondo e autentico verso la mia città, che ho sentito dalla prima volta. Oggi sono arrivato alla fine di questi anni di grandi sogni diventati prima progetti e poi opere. Continuerò il mio impegno, anche per la mia città, in Regione, da consigliere d’opposizione. Darò battaglia lì nello stesso modo in cui l’ho fatto in Consiglio comunale a Pistoia per dieci anni prima di diventare sindaco”.

Per poi aggiungere: “Perché quando si fa qualcosa per la collettività, lo si fa che si vinca o che si perda. Alla mia città devo tutto. Io ho provato, da sindaco, a restituire a Pistoia l’amore che mi ha dato da quando sono nato. L’ho fatto, insieme a tante altre persone – dagli assessori, ai consiglieri comunali, al personale del Comune, ai cittadini, alle associazioni e agli enti che hanno collaborato con noi in questi anni – progettando, intercettando risorse e investendo circa 140 milioni in opere pubbliche per il nostro territorio. Scuole, parchi, edifici storici, luoghi di sport, di aggregazione e cultura restituiti alla collettività. Un impegno senza precedenti. Non finisce qui, perché l’amministrazione porterà a compimento anche i progetti in realizzazione adesso e continuerà a programmarne di nuovi e importanti. Da fine mese non sarò più il vostro sindaco ma ci sarà il vicesindaco, Anna Maria Celesti, e tutta la mia squadra, a prendere il timone. Ci vediamo, come sempre, in giro per Pistoia. E ci vediamo in Regione, pronto ad essere la voce di tante persone che non hanno voce”.