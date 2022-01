Tommaso e Niccolò e la passione per lo sport e l’ambientalismo “vorremmo portare a Sesto il Plogging”

SESTO FIORENTINO – Niccolò e Tommaso hanno 15 anni e la passione per l’amnbientalismo e per l’attività sportiva: muoversi in armonia con la natura pulita. Terminate le ore scolastiche si dedicano a camminare scoprendo scorci nuovi del proprio territorio a volte deturpati da rifiuti abbandonati. “Durante le nostre passeggiate – spiegano i due giovani sestesi […]

SESTO FIORENTINO – Niccolò e Tommaso hanno 15 anni e la passione per l’amnbientalismo e per l’attività sportiva: muoversi in armonia con la natura pulita. Terminate le ore scolastiche si dedicano a camminare scoprendo scorci nuovi del proprio territorio a volte deturpati da rifiuti abbandonati. “Durante le nostre passeggiate – spiegano i due giovani sestesi – ci siamo trovati di fronte rifiuti abbandonati ed è allora che abbiamo pensato di unire il piacere del movimento e dello sport con il senso civico. E così abbiamo deciso di fare Plogging”.

I due giovani chiariscono subito di cosa si tratta. “E’ una pratica che unisce lo sport all’ambientalismo – spiegano – è nata in Svezia ed è composta da due parole una svedese, plocka upp, che significa raccogliere e l’altra running ovvero correre. In Italia esiste già ma non qui a Sesto Fiorentino nella nostra città”.

Come siete organizzati?

“Per adesso la nostra è un’idea – spiegano i due giovani – normalmente ci diamo appuntamento in un punto di Sesto per andare a camminare con un itinerario ben preciso, portandoci dietro guanti e sacchetti di plastica per raccogliere i rifiuti che vediamo lungo le strade o alle pendici delle zone collinari come a Monte Morello. Ci piacerebbe che questa attività sportiva-ambientalista diventasse la prassi anche qui a Sesto Fiorentino”. Uno dei problemi che si sono trovati di fronte Tommaso e Niccolò è quello di capire dove e come smaltire i rifiuti trovati. “Per questo ci piacerebbe – dicono – trovare la soluzione magari insieme alle istituzioni”.

Chissà se qualcuno potrà rispondere all’appello di questi due giovani pronti a trovare soluzioni divertenti e semplici per mantenersi in forma curando e pulendo l’ambiente.