Tommaso e Niccolò: il progetto Plogging (camminata con raccolta di rifiuti) diventa una pagina Facebook

SESTO FIORENTINO – La storia era stata raccontata a Piananotizie qualche settimana fa dagli stessi protagonisti: Tommaso e Niccolò , due giovani studenti con la passione e la cura per l’ambiente e per lo sport. Tommaso e Niccolò ci avevano raccontato di voler far partire da Sesto Fiorentino una pratica sportiva-ambientale già presente in alcune realtà del Nord Europa: il Plogging ovvero la camminata sportiva con il recupero dei rifiuti abbandonati lungo il percorso. L’idea sta prendendo piede ed è diventata una pagina Facebook Plogging Sesto Fiorentino.

Questo progetto i giovani lo hanno presentato ora al sindaco Lorenzo Falchi che, ha fatto un post sul social Facebook. “Tommaso e Niccolò sono due ragazzi veramente in gamba. Li ho incontrati nei giorni scorsi e mi hanno raccontato della loro passione per la natura e della loro voglia di impegnarsi in prima persona per difendere l’ambiente”. Scrive il sindaco nel post.

“Da amanti delle camminate a Monte Morello hanno “scoperto” il plogging, iniziando a portare con loro dei sacchi durante le escursioni per raccogliere rifiuti e altro sporco abbandonato.- prosegue il primo cittadno che invita a seguirli e sostenerli e, annuncia “come Comune organizzeremo altri eventi insieme”.