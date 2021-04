Torelli (ADC): “Più che un ristoro, un brodino… Una beffa per la attività che hanno speso per mettersi in sicurezza”

FIRENZE – E’ una dura presa di posizione quella di Roberto Torelli, presidente del sindacato Associazione Dottori Commercialisti sezione di Firenze, in materia di ristori e del Decreto sostegni “messo in campo” dal Governo Draghi. Una presa di posizione sintetizzata nelle parole pubblicate ieri con un post su Facebook e racchiuse integralmente nel video che […]

FIRENZE – E’ una dura presa di posizione quella di Roberto Torelli, presidente del sindacato Associazione Dottori Commercialisti sezione di Firenze, in materia di ristori e del Decreto sostegni “messo in campo” dal Governo Draghi. Una presa di posizione sintetizzata nelle parole pubblicate ieri con un post su Facebook e racchiuse integralmente nel video che pubblichiamo di seguito. “Più che un ristoro, – dice Torelli – un brodino. Almeno ci stiamo risparmiando quelle dirette Facebook in cui venivano promessi mari e monti. Quello che sta succedendo è una beffa per tutte quelle attività economiche che hanno speso per mettersi in sicurezza. Niente sta cambiando. Eppure le persone vaccinate sono ancora pochissime, e il mondo continua a essere paralizzato. Nessun ristoro potrà bastare, serve un cambio di passo, questo mondo deve ripartire”.