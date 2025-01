Torna a Calenzano il campionato nazionale di karate Aics

CALENZANO – Calenzano si trasforma nel cuore pulsante del Karate italiano l’11 e il 12 gennaio con il campionato nazionale Aics, un evento che promette spettacolo, emozioni e grande partecipazione. La manifestazione, organizzata dall’Accademia Karate Shotokan in collaborazione con il dipartimento Sport Aics Nazionale e i comitati di Firenze e Toscana, vedrà la partecipazione di 750 atleti provenienti da 9 regioni italiane e rappresentanti di 59 club. In totale sono attese oltre 3000 presenze tra tecnici, giudici, familiari, accompagnatori e supporter, al Palazzetto dello Sport in via di Prato. “Abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni per garantire una gestione ottimale dell’evento, – ha commentato il coordinatore nazionale Aics di Karate, Franco Destro – manifestazioni di questa portata richiedono una macchina organizzativa impeccabile”. Saranno infatti coinvolti 30 comitati provinciali, 48 ufficiali di gara convocati in collaborazione con la Federazione Fijlkam, e 40 volontari provenienti dalle associazioni sportive dilettantistiche locali. Le competizioni si svolgeranno su 6 aree di gara, assicurando fluidità e professionalità sia per gli atleti che per il pubblico.

Il campionato nazionale Aics di Karate si articolerà in due giornate intense, con un programma ricco e variegato che vedrà protagonisti atleti di tutte le categorie, dai più piccoli ai più esperti. Sabato 11 si partirà dai più piccoli, con l’avvio delle gare alle 9 per le categorie Bambini e Fanciulli; proseguirà con il Kumite Ragazzi, poi il Kata Esordienti e Cadetti; a seguire il Kata Juniores e Seniores. Domenica 12 gennaio le gare inizieranno alle 9.30 con il Kumite Esordienti e Cadetti; a seguire il Kumite Juniores e Seniores. Il campionato nazionale Aics di Karate, infatti, non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere i valori dello sport, come il rispetto, la disciplina e la passione. La presenza di atleti di tutte le età, dai bambini ai seniores, dimostra come il karate sia una disciplina capace di unire generazioni e culture diverse. L’evento rappresenta anche un’importante vetrina per il territorio di Calenzano, che si prepara ad accogliere centinaia di atleti, tecnici, ufficiali di gara e appassionati, con un impatto positivo anche sul turismo locale.