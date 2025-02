Torna a Firenze il Capodanno Cinese: grande festa a piazzale Michelangelo

FIRENZE – Parate, spettacoli pirotecnici e cucina tradizionale: al via, domenica 9 febbraio, i festeggiamenti per il Capodanno Cinese al piazzale Michelangelo. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna la manifestazione organizzata dall’Associazione Turismo Culturale Italia Cina, in partnership con Confesercenti Città di Firenze, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Consolato […]

FIRENZE – Parate, spettacoli pirotecnici e cucina tradizionale: al via, domenica 9 febbraio, i festeggiamenti per il Capodanno Cinese al piazzale Michelangelo. Dopo il successo dello scorso anno, ritorna la manifestazione organizzata dall’Associazione Turismo Culturale Italia Cina, in partnership con Confesercenti Città di Firenze, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana e Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese. Quella che è nota anche come “Festa di primavera” celebrerà l’inizio del nuovo anno, sotto il segno del serpente, con una giornata ricca di eventi, a partire dalle 13, con la tradizionale parata del drago e del leone. Seguiranno i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Firenze Sara Funaro, del Console Generale Cinese e dei rappresentanti di varie associazioni e prenderà il via lo show che si concluderà intorno alle 19.

“E’ con grande piacere che abbiamo dato il nostro contributo e sostegno all’organizzazione del Capodanno Cinese a Firenze il prossimo 9 febbraio, – ha affermato Santino Cannamela, presidente Confesercenti Città di Firenze – con gli amici dell’Associazione Culturale Italia Cina abbiamo sottoscritto, nei mesi scorsi, un importante accordo di collaborazione partnership: l’obiettivo, come per il Capodanno Cinese, è quello di organizzare eventi ed iniziative di carattere culturale, turistico, ma anche economico orientati a rafforzare le relazioni tra la comunità cinese e quella fiorentina. Stiamo lavorando su diversi progetti, speriamo di portarli a compimento nel prossimo biennio, con reciproca soddisfazione”.

“La celebrazione del Capodanno Cinese a Firenze quest’anno è significativo, grazie al grande sostegno della Regione Toscana, del Comune di Firenze e alla partecipazione attiva di tutta la comunità cinese, – ha affermato Yi Qi, console cinese generale di Firenze – il Capodanno Cinese è la festività tradizionale più importante per il popolo cinese. Recentemente, il riconoscimento del Capodanno Cinese come Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità ha segnato l’ampio riconoscimento a livello globale dei valori di pace, armonia e concordia che questa festività incarna. Questo evento è proprio l’attuazione concreta dell’importante consenso raggiunto dai leader dei due paesi per il rafforzamento del dialogo tra le culture e la conoscenza reciproca tra le civiltà. Spero che potremo cogliere l’occasione per promuovere una migliore integrazione della comunità cinese alla società locale, per contribuire alla costruzione di una società multiculturale in Italia, e allo stesso tempo, per favorire la vicinanza tra i popoli”.

“Conoscenza e condivisione sono alla base dei rapporti tra culture diverse, in particolare quando si incontrano tradizioni millenarie come quella cinese e la nostra – dicono gli assessori alla cultura Giovanni Bettarini e allo sviluppo economico e al turismo Jacopo Vicini – e partecipare a una delle feste più importanti di un popolo significa entrare in contatto e riconoscere l’identità più profonda dell’altro, dimostrare rispetto, e al tempo stesso arricchirsi di questo incontro. Da anni il rapporto che abbiamo con la comunità cinese locale è fondato sul riconoscimento reciproco, a loro e a Confesercenti che è protagonista nell’organizzazione del Capodanno vanno i ringraziamenti per questa giornata di festa”.

Sara Coseglia