Torna a Firenze il premio “Gregor von Rezzori”: pubblicata la shortlist delle opere in gara

FIRENZE – Dieci i libri selezionati per la 18° edizione del premio “Gregor von Rezzori – Città di Firenze”, il riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione, che torna a Firenze dal 29 al 31 maggio. L’edizione di quest’anno vede, inoltre, l’ingresso in giuria dello scrittore e […]

FIRENZE – Dieci i libri selezionati per la 18° edizione del premio “Gregor von Rezzori – Città di Firenze”, il riconoscimento letterario assegnato annualmente al miglior romanzo straniero tradotto in italiano e alla migliore traduzione, che torna a Firenze dal 29 al 31 maggio. L’edizione di quest’anno vede, inoltre, l’ingresso in giuria dello scrittore e critico letterario irlandese Colm Tóibín. La shortlist dei libri per la sezione narrativa straniera che concorreranno al riconoscimento è composta da: Michael Cunningham con Day (La Nave di Teseo, trad. di Carlo Prosperi); Álvaro Enrigue con Il sogno (Feltrinelli, trad. di Pino Cacucci); Han Kang per L’ora di greco (Adelphi, trad. di Lia Iovenitti); Claire Keegan con Un’estate (Einaudi, trad. di Monica Pareschi); Khashayar J. Khabushani per Saluterò di nuovo il sole (NN editore, trad. di Laura Gazzarrini); Andrei Kurkov con L’orecchio di Kiev (Marsilio, trad. di Claudia Zonghetti); Laurent Mauvignier per La festa di compleanno (Feltrinelli, trad. di Yasmina Mélaouah); Sara Mesa con La famiglia (La Nuova Frontiera, trad. di Elisa Tramontin); Noor Naga per Come dividere una pesca (Feltrinelli, trad. di Francesca Pè); Cristina Rivera Garza con L’invincibile estate di Liliana (SUR, trad. di Giulia Zavagna).

La presidente della giuria, Beatrice Monti della Corte, vedova di von Rezzori, rivolge poi “un pensiero affettuoso e grato al nostro caro Ernesto Ferrero, presidente del premio Gregor von Rezzori per diciassette edizioni, la cui saggezza e esperienza continueranno a guidare la nostra giuria anche dopo la sua scomparsa. In questo periodo di cambiamento, siamo inoltre lieti di dare il benvenuto al nostro nuovo membro della giuria Colm Tóibín, amato e conosciuto dalla città di Firenze, dove ha spesso vissuto e dove ha anche dato vita al suo The Master”. Il premio è organizzato dalla Fondazione Santa Maddalena, istituita da Beatrice Monti due anni dopo la morte del marito avvenuta nel 1998, ed è promosso dal Centro per il libro e la lettura del MiC, patrocinato da Regione Toscana e sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana, dal Comune di Firenze, da Fondazione CR Firenze e Credito Cooperativo del Valdarno Fiorentino, con Unicoop Firenze come sponsor tecnico.

Sara Coseglia