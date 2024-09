Torna “Bailando ai Gigli” la grande pista da ballo al centro commerciale

CAMPI BISENZIO – Torna a settembre uno degli appuntamenti più attesi al Centro Commerciale I Gigli, “Bailando ai Gigli” una due giorni dedicata al ballo in tutte le sue forme e in tutte le latitudini per festeggiare la fine dell’estate. L’area esterna di Corte Tonda del Centro Commerciale, sabato 14 e domenica 15 settembre dalle […]

CAMPI BISENZIO – Torna a settembre uno degli appuntamenti più attesi al Centro Commerciale I Gigli, “Bailando ai Gigli” una due giorni dedicata al ballo in tutte le sue forme e in tutte le latitudini per festeggiare la fine dell’estate. L’area esterna di Corte Tonda del Centro Commerciale, sabato 14 e domenica 15 settembre dalle ore 17 a tarda notte, si trasformerà in una grande pista dove la danza e i ballerini saranno protagonisti e dove tutti, grandi e piccini, potranno divertirsi a ritmo di musica. Ad accompagnare le travolgenti giornate sulla pista ci saranno i vip della danza e numerose scuole di ballo locali.

Sulla pedana da ballo dei Gigli saliranno più di 40 scuole provenienti oltre che da Prato e Firenze anche dal resto della Toscana. L’evento è in collaborazione con l’organizzatore delle più calienti serate latine fiorentine “Baila che ti passa by LatinFlorence”.

I pomeriggi di sabato e domenica saranno animati dalle numerose performance danzanti di personaggi come il ballerino vincitore di Amci 2022 Mattia Zenzola, la ballerina Benedetta Vari e il cantante di bachata Dustin Richie che saliranno sul palco il 14 settembre a partire dalle 17, mentre il 15 settembre ci sarà Raimondo Todaro, giudice di Amici, che presenterà la giornata e la musica di dj Molella.

Tutte le sere dalle 23 in poi aprirà la grande pista di “Bailando Ai Gigli” con possibilità per tutti di ballare e scatenarsi fino a tarda serata.

Grazie alla collaborazione con Radio Bruno, il ritmo e l’atmosfera di festa si diffonderanno anche fuori dal Centro Commerciale I Gigli, con dirette e interviste agli ospiti delle due serate.

“Dopo la spiaggia estiva, lo spazio esterno dei Gigli diventa una grande pista da ballo – dice il direttore del Centro Commerciale I Gigli Antonino D’Agostino – cerchiamo di adattare alle esigenze dei nostri visitatori gli spazi del centro commerciale, non dimenticando mai lo stretto e importante legame con il territorio. In questi anni abbiamo visto che il ballo, a conclusione della stagione estiva, rappresenta oltre che un’occasione di benessere, un’opportunità per far stare insieme persone di età diversa divertendosi, ascoltando musica, ammirando i ballerini o partecipando alle esibizioni”.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito web del Centro Commerciale igigli.it, mentre sulle pagine social, Facebook e Instagram, saranno pubblicati ogni giorno nuovi contenuti da parte delle scuole di ballo e degli ospiti.

“Bailando ai Gigli, – dice Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale – giunto alla sua quarta edizione, rappresenta uno degli eventi di punta del ballo latino-americano e non solo. Le serate all’insegna del divertimento puto, si concluderanno con un fantastico dj set musicale a cura del famoso Dj Molella”.