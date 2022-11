Torna Bibliocult: a novembre incontri, letture e laboratori per grandi e piccoli a cura della biblioteca comunale

LASTRA A SIGNA – Nel mese di novembre torna l’appuntamento con Bibliocult, il programma di eventi per adulti e bambini a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il cartellone di iniziative partirà martedì 8 novembre alle 17 con le Storie a sorpresa (speciale kamishibai) che prevede letture per bambini dai 3 ai 6 […]

LASTRA A SIGNA – Nel mese di novembre torna l’appuntamento con Bibliocult, il programma di eventi per adulti e bambini a cura della biblioteca comunale di Lastra a Signa. Il cartellone di iniziative partirà martedì 8 novembre alle 17 con le Storie a sorpresa (speciale kamishibai) che prevede letture per bambini dai 3 ai 6 anni. Il 16 novembre alle 17.30 torna il Circolo di lettura, un appuntamento al mese per condividere idee e emozioni sui libri: l’incontro si concentrerà su Tocaia grande di Jorge Amado.

Il 17 novembre si terrà il primo degli appuntamenti nell’ambito del progetto Biblioteca per tutti sensi, che ricordiamo ha vinto nel 2020 il “Bando lettura” per tutti (e presentato insieme alle biblioteche di Sesto Fiorentino, Scandicci e Calenzano) per la promozione della lettura nelle biblioteche dedicato a persone in difficoltà di lettura o con disabilità fisiche o sensoriali: alle 17.30 Passeggiata tra le tracce. Partendo da alcuni silent book i partecipanti si potranno divertire a ricreare una personalissima passeggiata attraverso tracce e orme da seguire (per bambini dai 3 ai 6 anni).

Il 19 novembre alle 10.30 ancora un’iniziativa per bambini Trottolin che trottolava, novelle, stornelli, proverbi e modi di dire raccolte da Angelo e Alessandro De Gubernatis, letture di Giuseppe Scuto con accompagnamento musicale (dai 10 anni). Il 21 e 23 novembre sempre nell’ambito del progetto Biblioteca per tutti i sensi si terranno due incontri informativi: lunedì 21 alle 17 la comunicazione aumentativa alternativa: basi teoriche e metodologiche sulla CAA e mercoledì 23 novembre alle 17 La comunicazione aumentativa alternativa, la CAA come strumento di inclusione, esperienze editoriali nate dalla rete con scuole, enti e istituzioni. Il 25 novembre alle 17.30 sempre nell’ambito del progetto si svolgerà un incontro per bambini: Parlare con il corpo. Tutto ciò che c’è intorno al proprio corpo può trasformarsi in uno strumento che produce un suono (per bambini da 0 a 3 anni).