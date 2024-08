CALENZANO – Torna Civitas, la festa civica di Sinistra per Calenzano. Da sabato 7 a domenica 15 settembre sarà nell’arena esterna del Circolo Arci Casa del Popolo: nove serate di ristorazione e animazione, in cui sarà anche possibile associarsi all’Associazione politico-culturale, per fare comunità e creare occasioni di confronto fra la cittadinanza e la forza […]

CALENZANO – Torna Civitas, la festa civica di Sinistra per Calenzano. Da sabato 7 a domenica 15 settembre sarà nell’arena esterna del Circolo Arci Casa del Popolo: nove serate di ristorazione e animazione, in cui sarà anche possibile associarsi all’Associazione politico-culturale, per fare comunità e creare occasioni di confronto fra la cittadinanza e la forza di governo.

Tutte le sere, in aggiunta alle specialità del giorno elencate più in basso, il Ristorante-Pizzeria proporrà antipasti, primi, pizze e secondi di terra e di mare: sarà possibile cenare a partire dalle 19.30 dal lunedì al giovedì, e dalle 19 il venerdì, sabato e domenica. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 392-4748945; in caso di maltempo, sarà possibile cenare nei locali interni della Casa del Popolo.

Dopo l’apertura di sabato 7, gli eventi serali – che si terranno a partire dalle 21.30 circa – iniziano domenica 8, con la serata speciale dedicata al Pub della Festa dell’Unità di Legri con DJ Andrea alla consolle, per proseguire lunedì 9 con la presentazione del libro “I luoghi del Re – Guida alle città immaginarie di Stephen King” con gli autori Michele Mingrone e Sara Vettori, e martedì 10 con il dibattito sulla violenza di genere intitolato “Se domani non torno”.

Mercoledì 11 sarà la volta dell’iniziativa politica principale della Festa, “La Piana come laboratorio politico per una svolta nelle scelte strategiche di area vasta”: un incontro e dibattito con i Sindaci di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino – Giuseppe Carovani, Andrea Tagliaferri e Lorenzo Falchi – su come affrontare insieme le sfide e le questioni che interessano i nostri territori.

Venerdì 13 torna protagonista la musica, con il concerto acustico del duo Albero Mangia Aquiloni, per proseguire sabato 14 con il concerto a cura della Scuola di Musica di Calenzano. Domenica 15 la Festa si concluderà con il gioco della tombola.

Altrettanto ricco il programma delle specialità culinarie: sabato 7 si parte con il cuoppo, frittura di calamari, gamberi e di sfoglie di patate fresche, mentre domenica 8 avremo le melanzane alla parmigiana e la carne alla griglia, con arrosticini, galletto, salsicce, rosticciana e filetto all’alpina. Lunedì 9 ci saranno le penne al sugo di pecora e la pecora in umido, e martedì 10 sarà la volta delle chiocciole in umido; mercoledì 12 ci sarà trippa fritta e lampredotto, per proseguire giovedì 12 con pollo e coniglio fritti; venerdì 13 e domenica 15 torneranno le specialità di carne alla griglia, mentre sabato 14 sarà di nuovo la volta del cuoppo, il cartoccio a forma di cono dello street food napoletano.