Torna “Firenze RiVista” e diventa Biennale. Tutte le anticipazioni del festival delle riviste e dell’editoria indipendente

FIRENZE – Firenze aspetta con entusiasmo la settima edizione di “Firenze RiVista”, che torna al complesso monumentale delle Murate dal 22 al 24 settembre. Il festival, organizzato dalla rivista L’Eco del Nulla e dalla casa editrice effequ, torna con una importante novità: non sarà più un appuntamento annuale. “Firenze RiVista” diventa infatti la Biennale delle riviste e dell’editoria indipendente: una scelta decisa per sottolineare la distanza da una logica di transitorietà e rapidità nel mondo culturale, che permetta a chi partecipa di fare proposte più attente e mirate, non necessariamente legate alle ultime novità sul mercato o alle notizie “calde”. Il festival manterrà la sua struttura duplice, che a una parte fieristica ed espositiva lega un fitto programma di incontri e appuntamenti costruiti in modo da mettere in dialogo le varie realtà e creare occasioni di dialogo e riflessione, partecipazione e condivisione sempre rinnovate.

Il tema dell’edizione 2023 è “Elementi – Acqua, Aria, Terra, Fuoco”, rappresentati nella locandina dall’opera originale di Lisa Gelli, artista fiorentina appartenente al collettivo Le Vanvere. Attraverso il tema si chiamano a raccolta emozioni e idee di fissità e movimento, contrasto ed equilibrio, unità e differenza e sono uno spunto per indagare, attraverso la peculiarità di ogni rivista e casa editrice, gli elementi naturali nelle loro multiformi sfaccettature e mettere al centro della discussione il rapporto tra umanità e natura, l’impronta che lasciamo sul mondo, le questioni dell’eredità e della convivenza.

Tra gli stand di Firenze RiVista 2023 il pubblico troverà oltre 50 riviste, tra cui Apri, Menelique, CTRL, e le fiorentine Lungarno, L’indiscreto e In fuga dalla bocciofila; tra le 20 case editrici possiamo annoverare, oltre alla capofila effequ, Del Vecchio, NN, Tlon. La lista completa delle case editrici e delle riviste partecipanti è reperibile sul sito Firenze RiVista – Biennale delle riviste e dell’editoria indipendente. Il festival, che animerà piazza delle Murate e piazza Madonna della Neve in collaborazione con il Murate Art District, il Caffè Letterario Le Murate e il Murate Idea Park, quest’anno vanta anche, oltre alla ormai quasi decennale collaborazione con il Premio Italo Calvino, la partecipazione della Scuola Holden.

Tra i tanti ospiti della manifestazione, che ogni edizione porta all’ex carcere delle Murate 70 eventi e più di seimila persone in tre giorni, confermata la partecipazione della sociolinguista Vera Gheno e dello scrittore e filosofo fiorentino Francesco D’Isa; da notare poi la presenza della studiosa e saggista Daniela Brogi in un panel sulla fantascienza e il femminismo organizzato dalla storica rivista femminista Leggendaria, dello scrittore Alberto Prunetti, in collaborazione con la casa editrice Le Plurali, in conversazione sui danni dell’amianto; in una tre giorni ricca di connessioni e incontri che prevede anche numerosi workshop a ingresso libero.

Sara Coseglia