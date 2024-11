Torna il 1 dicembre la Borsa scambio del Giocattolo

CALENZANO – La storica Borsa del Giocattolo ritorna il 1 dicembre all’Hotel Gigli Mirò per il suo ultimo appuntamento per il 2024. Sarà anche l’ultima in questa sede temporanea per ritornare nel 2025 presso l’Hotel Delta Florence per festeggiare i suoi 30 anni di attività al servizio del collezionismo e la sua 85esima borsa, raccogliendo […]

CALENZANO – La storica Borsa del Giocattolo ritorna il 1 dicembre all’Hotel Gigli Mirò per il suo ultimo appuntamento per il 2024. Sarà anche l’ultima in questa sede temporanea per ritornare nel 2025 presso l’Hotel Delta Florence per festeggiare i suoi 30 anni di attività al servizio del collezionismo e la sua 85esima borsa, raccogliendo oltre che alti consensi anche complessivamente 6000 collezionisti italiani e stranieri con i loro stand e 50.000 visitatori, divenendo la più longeva e famosa d’Italia.

Nella prossima Borsa del Giocattolo, conosciuta come la Wall Street del Giocattolo non mancheranno le bambole di tipologie, materiali ed epoche diverse e i soldatini, le navi, gli aerei, le moto, le auto, i giochi in scatola, oggetti e giochi che saranno cibo oltre che per la mente anche per un’idea regalo da mettere sotto l’albero di Natale.

Ci sarà, fra i tanti stand, anche uno dedicato alla “pressofusione “ ovvero a quei modelli che riproducono negli anni quello che è stato il percorso dell’auto dai primordi fino ad arrivare alle moderne fuoriserie. E non mancheranno i camion dei pompieri, del circo, militari, in tutte le scale e rigorosamente con le proprie scatole dove erano state riposte per fare felici i collezionisti. Ci saranno le statuette da presepe in pasta, con mestieri, pastori, natività, greggi di pecore e Re Magi divenute anche loro oggetto di collezionismo di varie fabbriche.

Per gli amanti del calcio il Subbuteo gioco ormai famoso negli anni 70’ e per gli appassionati di corse automobilistiche le note piste Policar degli anni 60’dove ci venivano disputati Gran Premi con i bolidi riprodotti in scala e per i costruttori dal Meccano al più moderno Lego.

“Dall’America – spiega Agostino Barlacchi curatore della mostra – arriverà il Titolar Manager Andy Nailson del colosso della King e Country considerata la più grande fabbrica al mondo di soldatini che vengono esportati in tutto il pianeta e che viene in Italia a conoscere tutti i distributori della sua produzione ed a illustrare tutte le sue novità che verranno presentate alle 11,30 in un incontro anche con il pubblico”. I collezionisti saranno oltre 50 provenienti da numerose regioni Italiane e l’evento si terrà dalle 9 alle 15.