Torna il Carnevale Medievale con il corteo, senza “botti”

CALENZANO – Torna il Carnevale Medievale domenica 27 febbraio promosso dall’Atc. L’inizio è alle 14 in piazza Vittorio Veneto con la formazione del Corteo composto da: Contea Nome di Gesù, Contea di Legri, Contea di Sommaia, Contea di Travalle (a seguire tutte le altre contee). Parteciperanno gli “Alfieri e Musici della Val Marina”. Alle 14.30 dopo il saluto al sindaco prenderà il via il corteo che percorrerà: piazza Vittorio Veneto, via Giusti, via Puccini, via delle Bartoline, piazza del Ghirlandaio, via Garibaldi, via Puccini, via Firenze, via Roma, via del Saccardo, via Ungaretti, via Petrarca, via Giusti e ritorno in piazza Vittorio Veneto presso il Municipio. Al termine ci sarà la premiazione con Torre d’Oro e Torrino, La Torre d’Oro sarà assegnata al gruppo più numeroso, il Torrino d’Oro sarà assegnato al gruppo che avrà schierato il maggior numero di ragazzi fino a 12 anni. La sfilata sarà senza “botti” e senza bombolette spray.