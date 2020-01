Torna il “Concorso letterario partigiano” promosso dall’Anpi di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – E’ giunto alla sesta edizione “Una storia partigiana”, concorso letterario promosso dalla sezione Anpi “Bruno Terzani” di Lastra a Signa con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ogni due anni, infatti, “scrittori partigiani” da tutta Italia (ma anche dall’estero) sono invitati a presentare pezzi inediti, a scelta tra prosa e poesia, per un massimo di due pezzi a sezione per ciascun autore. La scorsa edizione sono stati inviati circa trecento elaborati e sono state “coperte” tutte le regioni italiane. Ma non solo: alcuni elaborati sono arrivati anche dalla Serbia. Quest’anno il concorso prende le mosse dal testo di Michela Murgia “Istruzioni per diventare fascisti” ed invita gli autori a riflettere su chi siano oggi i fascisti. Perché è questo il senso del concorso, ci tengono a sottolineare dalla sezione Anpi lastrigiana, “riflettere sul senso moderno di essere partigiani: sui pericoli che, anche nel 2020, si possa diffondere il fascismo”. La giuria, composta da personalità dell’Anpi e del panorama letterario lastrigiano, stilerà due diverse classifiche per la sezione prosa e per la poesia: per ciascuna verranno premiati i tre elaborati giudicati, a insindacabile giudizio della commissione, migliori. Solamente ai vincitori verrà comunicato l’esito del concorso, che in ogni caso sarà rintracciabile sulla pagina Facebook della sezione. Gli elaborati dovranno arrivare entro il 15 marzo 2020 attraverso una delle seguenti modalità: via posta all’indirizzo della sezione oppure via e-mail a [email protected] Tutte le informazioni sono disponibili sul bando del concorso, pubblicato sul sito Internet www.concorsiletterari.it oppure sulla pagina Facebook della sezione (@anpilastra). La premiazione si terrà il 25 aprile nella sala del consiglio comunale di Lastra a Signa. Ai vincitori saranno dati in premio targhe, opere d’arte e testi di artisti locali.