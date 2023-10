Torna il Mese dell’ambiente con laboratori e incontri

CALENZANO – Torna il Mese dell’Ambiente a Calenzano: fino al 28 ottobre in calendariopasseggiate, incontri, laboratori. “Tante le attività in programma – spiega l’assessore all’ambiente Irene Padovani – rivolte a bambini e adulti su biodiversità, tutela della risorsa idrica, sviluppo della comunità energetica. Ci saranno sia incontri e mostre ma anche camminate sul territorio, in modo da vedere e toccare […]

CALENZANO – Torna il Mese dell’Ambiente a Calenzano: fino al 28 ottobre in calendariopasseggiate, incontri, laboratori. “Tante le attività in programma – spiega l’assessore all’ambiente Irene Padovani – rivolte a bambini e adulti su biodiversità, tutela della risorsa idrica, sviluppo della comunità energetica. Ci saranno sia incontri e mostre ma anche camminate sul territorio, in modo da vedere e toccare con mano la ricchezza ambientale che ci circonda, contribuendo a tutelarla”. Si parte giovedì 12 ottobre con l’inaugurazione, alla biblioteca Civica alle 19, della mostra “Fruit of the Calvana”, collezione e storia di rifiuti raccolti in Calvana e dintorni a cura di Alessandro Pugi. Sabato 14 ottobre alle 16 in sala polivalente a CiviCa il primo appuntamento dei laboratori “I Sabati dell’Acqua”, con un percorso ludico didattico sul consumo sostenibile dell’acqua (età consigliata 6-8 anni). Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 055 8833421.

Domenica 15 ottobre alle ore 9, al parco della Rimembranza di Legri, “Ricco d’acqua e di frescose piante”: passeggiata conoscitiva nella valle di Legri e visita ad alcune fonti storiche, lavatoi e altri ambienti legati alla risorsa idrica, motore di economia e cultura, accompagnati da una Guida ambientale escursionistica. Al rientro (11.30/12 circa) aperitivo con i prodotti del territorio presso “La Bottega dell’Allegria” in via di Gricciano 9, sede della Cooperativa di comunità. Escursione medio-facile, necessarie scarpe da trekking e abbigliamento adeguato. È gradita la prenotazione ai numeri: 351 2250.273 – 055 8819180 o via e-mail allegriacooperativa@gmail.com A cura di Allegria Cooperativa di Comunità e in collaborazione con associazione Sale in Zucca. Venerdì 20 ottobre dalle 16.30 alle 19 a CiviCa, laboratori ambientali per bambini da 6 a 10 anni, “Quanto ne sai sull’ambiente?”, per ragazzi e adulti di qualsiasi età. In collaborazione con i volontari della Croce Rossa Italiana comitato di Firenze unità territoriale di Sesto Fiorentino

Sabato 21 ottobre alle 16.30 passeggiata, in collaborazione con CNR-Ibe, al campo da collezione dei fenotipi autoctoni di olivo dell’azienda agricola Podere Montisi. Il campo da collezione è un catalogo a cielo aperto della biodiversità olivicola. A seguire laboratorio di preparazione delle olive in salamoia. Il ritrovo è alla piazzetta all’angolo tra via dei Prati e via di Macia. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria a: ambiente@comune.calenzano.fi.it. Lunedì 23 ottobre alle 21.15 in sala convegni al quarto piano del palazzo comunale (piazza Gramsci, 11) ci sarà l’incontro “Comunità Energetica Rinnovabile di Calenzano, ultimi aggiornamenti normativi e presentazione del partner tecnologico”. Interverranno il sindaco Riccardo Prestini, l’assessore all’ambiente Irene Padovani, l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni, Erika Magrini, associazione Energia e comunità. Sabato 28 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 sempre in sala convegni “Alla scoperta delle api e del miele delle Terre di Calenzano”, percorso sensoriale di assaggio di alcune varietà di miele. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail ambiente@comune.calenzano.fi.it; a cura di Associazione regionale produttori apistici toscani.