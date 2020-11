CAMPI BISENZIO – Torna da lunedì 16 novembre, SOS Spesa, il servizio di consegna a domicilio in Toscana per le persone con più di 65 anni, che non sono autosufficienti per fare la spesa. L’iniziativa è organizzata dalle associazioni di volontariato Esculapio, Croce Rossa, Anpas e Misericordia, in collaborazione con Unicoop Firenze. Per informazioni: https://www.coopfirenze.it/servizio-sosspesa