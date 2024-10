Torna in piazza della Chiesa “Prevenzione sanitaria gratuita” a cura del Lions Club

SESTO FIORENTINO – Torna in piazza della Chiesa “Prevenzione sanitaria gratuita” l’appuntamento promosso da Lions Club di Sesto Fiorentino in programma domenica 6 ottobre dalle 9.30 alle 17.30. “La Prevenzione Sanitaria è importantissima per svolgere la propria vita in salute e serenità. – si legge in una nota di Lions Club Sesto Fiorentino – Sarà […]



SESTO FIORENTINO – Torna in piazza della Chiesa “Prevenzione sanitaria gratuita” l’appuntamento promosso da Lions Club di Sesto Fiorentino in programma domenica 6 ottobre dalle 9.30 alle 17.30. “La Prevenzione Sanitaria è importantissima per svolgere la propria vita in salute e serenità. – si legge in una nota di Lions Club Sesto Fiorentino – Sarà possibile ricevere consulti in varie specializzazioni mediche da professionisti qualificati. L’accesso alle prestazioni sarà completamente libero presentandosi nella giornata stessa al gazebo dell’accettazione del Lions Club Sesto Fiorentino”. Le visite previste sono:

cardiologia, esame Ecg, visita ortopedica, diabete, eco addome inferiore, screening nefrologico, pressione arteriosa, dermatologia, visita oculistica