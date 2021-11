Torna la “Borsa scambio” del giocattolo al Delta Florence

CALENZANO – Dopo una pausa di quasi due anni dovuta alla pandemia la storica Borsa del giocattolo d’Epoca ritorna domenica 5 dicembre alla sua antica sede dell’Hotel Delta Florence in via Vittorio Emanuele per festeggiare i suoi 27 anni di attività. La Borsa di Calenzano identificata dai collezionisti fra le più antiche manifestazioni del settore […]

La Borsa di Calenzano identificata dai collezionisti fra le più antiche manifestazioni del settore Italiane è anche sempre stata definita la “Wall Street“ del giocattolo per le sue valutazioni sui balocchi d’epoca. Alla Borsa scambio si potranno trovare bambole, soldatini, moto, auto, treni, automi, navi e quell’esemplare che manca in collezione.

Per entrare sarà necessario indossare la mascherina ed essere in possesso del green pass o tampone e temperatura corporea. Sarà però come tradizione presente un ufficio valutazioni a disposizione del pubblico per chi vorrà portare i propri giocattoli per stabilirne l’anno di fabbricazione e quale era la fabbrica che li immise sul mercato commercializzandoli oltre a restauratori che daranno consigli sulla conservazione e riparazione. I collezionisti saranno oltre 60 provenienti da numerose regioni italiane con le loro belle collezioni da scambiare dalle 9 alle 16. Ingresso a offerta libera.