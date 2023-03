Torna la Borsa Scambio del giocattolo

CALENZANO – Dopo la sosta forzata dovuta al covid il Concorso Frammenti di Storia 2023 si presenta e ritorna nella sede ormai rodata dell’Hotel Delta Florence il 12 marzo. La manifestazione ospiterà oltre 80 espositori tra cui fabbricanti, distributori, editoria, privati, con tutte le tipologie di soldatini da quelli in piombo, plastica, pasta, Norimberga, carta, di tutte le dimensioni e di tutte le epoche. Ci saranno anche i soldatini toys nati per i giochi dei ragazzi e quelli in 25 mm per i giochi di simulazione. Saranno oltre 100mila i pezzi esposti oltre ad accessori, basette, pennelli, arnesi per costruire il proprio plastico o ambientazione della figura auto costruita e dipinta. Fra le novità di quest’anno ci sono 10 fabbriche e altrettanti distributori italiani che rappresentano i migliori didtributori dei figurini Made in Italy, prodotti che vengono esportati in Europa e in America. Anche se si tratta di un prodotto di nicchia, non ci sono stati arresti nelle vendite. La manifestazione ospiterà anche la Borsa Scambio e il Salone di Calenzano. La prima viene chiamata la Wall Street del giocattolo che ospita anche un settore della bambola con accessori, vestiti e case e le relative valutazioni e restauri. Si troveranno bambole francesi, inglesi, tedesche e italiane in bisquit o in panno Lenci. Anche in questo settore si potranno seguire in “diretta” restauri e tecniche per la conservazione.

Il Salone ospiterà il 21° Concorso Internazionale del Soldatino Model da collezione “ Frammenti di storia” al quale parteciperanno club da tutte le parti d’Italia in gara per importanti riconoscimenti con l’organizzazione tecnico-scientifica dell’Associazione Fiorentina La Condotta di Firenze che si terrà l’11e 12 marzo.

In gara i figurini che saranno giudicati da una giuria qualificata. Nell’ambito del Concorso sarà assegnato anche un altro importante riconoscimento della Critica Giornalistica con la medaglia del Consiglio Regionale della Toscana. Quest’anno poi in gara anche un settore modellistico in scala proveniente da club specializzati. L’orario della Mostra Concorso sarà dalle 15 alle 17 del 11 marzo e dalle 9 alle 16 del 12 marzo. La premiazione avverrà alle ore 16 di domenica 12 marzo con l’assegnazione dell’Oscar del collezionismo, “Best of show 2023” e il Premio della Regione Toscana.