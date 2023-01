Torna la festa di San Sebastiano, 34 i nuovi Confratelli: una domenica ricca di appuntamenti per la Misericordia di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Per le Misericordie in generale quello con la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono dell’associazione, è un appuntamento da celebrare con tutti gli onori del caso. Per la Misericordia di Campi Bisenzio, soprattutto quest’anno, i festeggiamenti previsti hanno una valenza doppia. In occasione infatti dei cinquant’anni della sezione di San Piero a Ponti, […]

CAMPI BISENZIO – Per le Misericordie in generale quello con la ricorrenza di San Sebastiano, Patrono dell’associazione, è un appuntamento da celebrare con tutti gli onori del caso. Per la Misericordia di Campi Bisenzio, soprattutto quest’anno, i festeggiamenti previsti hanno una valenza doppia. In occasione infatti dei cinquant’anni della sezione di San Piero a Ponti, si svolgeranno presso la parrocchia di San Cresci e porteranno alla “Vestizione” di trentaquattro tra confratelli e consorelle che, dopo due anni di aspirantato e attraverso la preghiera di promessa a Dio, sanciranno il loro passaggio nella categoria dei “fratelli effettivi” della Misericordia. Quella di domenica prossima, quindi, sarà una domenica particolarmente intensa per l’associazione campigiana, che inizierà alle 15 con la chiusura dei festeggiamenti per il centenario del Camposanto della Misericordia e proseguiranno alle 17 con la celebrazione della Santa Messa presieduta da monsignor Franco Agostinelli, Correttore nazionale delle Misericordie, mentre la giornata si concluderà con una cena sociale.

“La Misericordia di Campi Bisenzio – dice il Provveditore Cristiano Biancalani – si appresta a vivere una domenica molto importante che vede concludersi i festeggiamenti per il 100° anniversario del Camposanto e riprendere la tradizionale cerimonia di San Sebastiano con la vestizione di 34 tra sorelle e fratelli che entrano a pieno titolo nella grande famiglia dell’associazione”. Soddisfazione che risulta evidente negli occhi del Provveditore che, insieme a tutto il corpo sociale, si sta preparando a questi eventi: “I due anni della pandemia, oltre a mietere terrore e vittime, hanno inibito eventi istituzionali tradizionalmente partecipati da tutto il corpo sociale, come la festa di San Sebastiano con la vestizione, che rappresenta uno degli eventi clou della vita istituzionale della Misericordia di Campi a Bisenzio peraltro nell’ambito dei festeggiamenti – appena iniziati – del 50° della sezione di San Piero a Ponti. Proprio perché finalmente si può riprendere con molta più sicurezza ho voluto questo momento fosse particolarmente ricco e bello, prova ne sono i due eventi in programma e in particolare la vestizione arricchita dalla presenza del Correttore nazionale S.E. monsignor Franco Agostinelli che presiederà la Santa Messa presso la parrocchia di San Cresci, che ringrazio per la vicinanza e disponibilità che sempre dimostra nei confronti di tutto il Movimento. Da qui l’invito a una partecipazione massiccia del corpo sociale con il quale concluderemo il pomeriggio con una cena conviviale a sigillo di questo momento di ripresa dell’attività”.