Torna la musica in piazza con Liberi Tutti

SESTO FIORENTINO – Ritorna anche quest’anno Liberi Tutti, la festa della Liberazione di Sesto Fiorentino che dal 29 agosto al 4 settembre porterà musica e spettacolo sul palco di piazza Vittorio Veneto. I concerti, salvo quando indicato diversamente, avranno inizio alle 21,15 e sono tutti a ingresso libero. Si parte lunedì 29 agosto con i Great Queen Rats, per poi tornare in Italia il giorno seguente, martedì 30 agosto, con la musica de I Centonove, tribute band di Rino Gaetano. Mercoledì 31 agosto sarà la volta del rap di Dutch Nazari, uno degli artisti più promettenti del panorama cantautorale italiano contemporaneo. Giovedì 1 settembre, per il tradizionale concerto della Liberazione, saliranno sul palco i Marlene Kuntz, in tour col loro ultimo singolo “La fuga”. A chiudere i cinque giorni di concerti saranno i Madferit Oasis Tribute Band, in scena il 2 settembre. Sarà del tutto particolare, invece, la serata del 3 settembre con band ed emergenti under 25 che dalle 17,30 alle 23 si sfideranno in una “Music Battle” che vedrà l’assegnazione di un premio finale per chi si sarà distinto per qualità dell’esibizione, gradimento del pubblico e originalità. Per informazioni e iscrizioni: 3392282152 – alessiobuonavita@yahoo.it. Domenica 4 settembre il gran finale di Sesto d’estate, rigorosamente secondo tradizione: alle 21,15, sempre in piazza Vittorio Veneto, si terrà il concerto della Banda musicale, cui seguirà la tombola a sostegno dell’Avis. Al termine, dal Parco dell’Oliveta, saranno sparati i fuochi d’artificio che concluderanno anche quest’anno la Fiera d’Agosto.