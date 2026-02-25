Torna la notte bianca con la lettura per i più piccoli alla biblioteca Inverni di Poggio a Caiano

POGGIO A CAIANO – Venerdì 27 febbraio torna la notte bianca con la lettura alla biblioteca comunale “Francesco Inverni” di Poggio a Caiano. Un’iniziativa che rientra nel progetto “Un Prato di libri”, organizzato dall’associazione “Il Geranio”, con il patrocinio e il contributo straordinario del Comune di Poggio a Caiano, con lo scopo di promuovere la lettura tra i più piccoli con una modalità che si avvicini a quella di una vera e propria festa. L’evento è rivolto infatti agli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria. Per un’iniziativa giunta alla quattordicesima edizione e che ha come tema “Il viaggio”. I bambini arriveranno alle Scuderie Medicee, dove c’è la biblioteca comunale, muniti di un sacco a pelo, cuscino, un materassino, uno spazzolino, un dentifricio, una pila e del loro libro preferito per trascorrere un’intera notte fuori casa in compagnia di scrittori e animatori. I bambini, che saranno accompagnati dai genitori alle 20.30 di venerdì sera, trascorreranno la notte bianca con gli adulti volontari dell’associazione “Il Geranio” e saranno aiutati in ogni loro necessità. La mattina del sabato, alle 8.30, i genitori riprenderanno i propri figli. Tutti esauriti, da tempo, i posti disponibili per questa iniziativa che ogni anno riscuote sempre più successo.